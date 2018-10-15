الملك سلمان يتلقى ثاني اتصال من ترامب خلال ساعات

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا ثانيا يوم الاثنين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي أثنى على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

وأعرب دونالد ترامب، في وقت سابق الاثنين، عن اعتقاده بأن "قتلة مارقين" وراء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وفي حديثه إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض عن اختفاء خاشقجي، قال ترامب: "لقد بدا لي أنه ربما يكون هؤلاء قتلة مارقين. من يعلم؟".

كما دعا ترامب إلى إجراء تحقيق سريع ومفتوح في قضية اختفاء اخاشقجي.

جدير بالذكر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه، صباح الاثنين، النائب العام في المملكة، بفتح تحقيق داخلي في قضية الاختفاء.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وفقد الاتصال به إثر ذلك، علما أن مصادر عديدة، بينها أمنية، ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض بشدة.

المصدر: واس + وكالات