تدشين تمثال لرئيس الوزراء الروسي الأسبق بريماكوف في مصر (صور)

أزاح المركز الثقافي الروسي في القاهرة الستار عن تمثال نصفي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف، وذلك بحضور رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف.

RT

وحضر الافتتاح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومدير المراكز الثقافية في مصر ألكسي تيفانيان، ومجموعة من الدبلوماسيين الأجانب والعرب فضلا عن عدد كبير من الصحفيين والكتاب.

RT

وقال رئيس جمهورية تتارستان إن بريماكوف الذي عاش بين 1929و2015 كان أحد أكبر الداعمين للعلاقات الروسية العربية، مثمنا جهود الدبلوماسي والأكاديمي الروسي في تعزيز العلاقات بين موسكو والعالم العربي.

من جانبه أشاد عمرو موسى ببريماكوف، معتبرا أن ذكراه مناسبة هامة جدا، معتزا بعلاقته القوية برفيق العلاقات العربية الروسية بريماكوف.

RT

وقال موسى إنه شارك سابقا في ذكرى بريماكوف بموسكو، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين وتحدث معه عن إسهامه في العلاقات العربية الروسية، والعلاقات المصرية الروسية على وجه الخصوص.

وصمم التمثال الفنان المصري محمد ثابت، وتمت إزاحة الستار عنه في إطار احتفال المركز الثقافي الروسي بمرور 75 عاما على قيام العلاقات المصرية الروسية.

ويعد بريماكوف أحد مهندسي السياسة الخارجية السوفيتية ثم الروسية لسنوات طويلة، ونسق الاتصالات مع مصر لعدة سنوات، وأقام العديد من العلاقات مع الزعماء العرب على رأسهم الرئيس الراحل أنور السادات، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

RT

وقام بريماكوف بجولات مكوكية نقل خلالها الرسائل الشفهية بين الخارجية الروسية والزعماء العرب، وأصدر كتابا عن هذه المرحلة بعنوان "كواليس الشرق الأوسط السرية" نشر فيه العديد من الوثائق والأسرار التي لم يسبق كشفها.

المصدر: RT