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بوتين يصدر قرارا استراتيجيا بشأن العلاقات مع مصر

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بوتين يصدر قرارا استراتيجيا بشأن العلاقات مع مصر
Sputnik
بوتين والسيسي
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أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قرارا خاصا بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي مع مصر على أعلى المستويات.

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وجاء في المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "قبل اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتوافق عليه مع أجهزة السلطة التنفيذية الفيدرالية المعنية، بشأن توقيع اتفاقية بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي​​​."

وأوضح المرسوم أنه "اعتبارا أنه من المناسب توقيع الاتفاقية المنصوص عليها في هذا المرسوم على أعلى المستويات".

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 17 أكتوبر في سوتشي.

المصدر: نوفوستي

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