بعد رسالته للسنة.. الصدر يوجه رسالة أخرى لأكراد العراق

وجه زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، رسالة إلى أكراد العراق وسياسييهم، وجاءت هذه الرسالة بعد الرسالة التي وجهها إلى سنة العراق وسياسييهم أول أمس.

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وجاء في الرسالة "أردناكم أن تعيشوا معنا بلا انفصال، وهذا أعلى معاني الحب لنكون سوية في عراق موحد، أردناكم موحدين أقوياء أعزاء لا تظلمون ولا تُظلمون".

وأضاف الصدر: "سنتقاسم لقمة العيش بيننا بالعدل والإنصاف، ولن نسمح بالتعدي عليكم ونحن نعلم أن فيكم من هو محب للاعتدال ولا يفرق بين عربي وكردي إلا بالتقوى وحب الوطن".. "هلموا إلى أن ننقذ العراق ونترك المحاصصة، ونبعد كل فاسد ولنجدد العهد للعراق بوجوه جديدة نزيهة تحفظ هيبتكم وترفع منزلتكم بعد أن نعز العراق وشعبه".

وتابع الصدر: "ليتوحد جيلكم القديم بالجيل الجديد ولنكون وإياكم من دعائم العراق، ولتكون كركوك مثالا للتعايش السلمي لكل الطوائف والأعراق".

المصدر: RT