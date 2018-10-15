رويترز: الشرطة التركية لديها تسجيل صوتي يثبت مقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية

أكد مصدر أمني تركي لوكالة "رويترز" أن الشرطة التركية تملك تسجيلا صوتيا يثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول.

وامتنع المصدر عن تقديم المزيد من التفاصيل بشأن التسجيل.

ومن المتوقع أن يتم مساء اليوم الاثنين تفتيش مقر القنصلية السعودية من قبل طاقم التحقيق التركي السعودي المشترك المكلف بالتحقيق في ملف اختفاء خاشقجي.

وسبق أن أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأتراك بأن تركيا أبلغت الجانب الأمريكي بامتلاكها تسجيلات صوتية ومصورة تؤكد مقتل خاشقجي في القنصلية، بعد استجوابه وتعذيبه.

المصدر: وكالات