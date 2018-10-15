بريطانيا تريد ردا مفصلا من السعودية عن قضية خاشقجي

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن لندن تتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا مفصلا على تساؤلات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وأضاف المتحدث للصحفيين: "نتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا".

وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا أكدت فيه وجوب إجراء تحقيق شفاف لتقصي حقيقة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحديد المسؤول عن مقتله إذا ثبت ذلك.

وأكدت الدول الثلاث في بيانها أمس الأحد تشجيعها للجهود السعودية-التركية في إطار التحقيق في قضية خاشقجي، وتتوقع من الحكومة السعودية أن تقدم "إجابة كاملة ومفصلة".

واختفى خاشقجي يوم الـ2 أكتوبر في القنصلية السعودية بإسطنبول للحصول على وثائق لازمة للزواج من فتاة تركية، ولا يزال الغموض يلف قضية اختفائه الغامضة.

المصدر: "رويترز"