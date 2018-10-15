السيسي يبدأ أول لقاءاته الرسمية في مقر استضافته في موسكو

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول لقاءاته الرسمية في العاصمة الروسية موسكو اليوم، حيث سيلتقي رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تيغران سركيسيان.

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وسيبحث السيسي مع سركيسيان اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم 5 دول هي روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا.

ووصل الرئيس المصري إلى روسيا، في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود، ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو.

المصدر: RT