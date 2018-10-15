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السيسي يبدأ أول لقاءاته الرسمية في مقر استضافته في موسكو

أخبار العالم العربي

السيسي يبدأ أول لقاءاته الرسمية في مقر استضافته في موسكو
Sputnik
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول لقاءاته الرسمية في العاصمة الروسية موسكو اليوم، حيث سيلتقي رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تيغران سركيسيان.

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وسيبحث السيسي مع سركيسيان اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم 5 دول هي روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا.

ووصل الرئيس المصري إلى روسيا، في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود، ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو.

المصدر: RT

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