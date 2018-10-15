 
مباشر

أنباء عن اتفاق بين فريقي التحقيق السعودي والتركي على خطوات وبرنامج العمل والمتابعة

أخبار العالم العربي

أنباء عن اتفاق بين فريقي التحقيق السعودي والتركي على خطوات وبرنامج العمل والمتابعة
Reuters Murad Sezer
قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول، تركيا 12 أكتوبر 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxe6

ذكرت موفدتنا في تركيا، يوم الاثنين، أن هناك تسريبات تتحدث عن اتفاق توصل إليه فريقا التحقيق السعودي والتركي حول خطوات وبرنامج العمل والمتابعة بخصوص قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتتضمن الخطوات التي اتفق عليها الجانبان:

  • معاينة الصور والفيديوهات ومراجعتها معا.
  • الدخول للقنصلية السعودية وبيت القنصل بالتزامن بفرق مشتركة.
  •  معاينة وتدقيق بعض التفاصيل الهامة وهي 3 سيارات وموقعان أحدهما في الطرف الآسيوي من اسطنبول.
  • الإعلان عن التفاصيل والخلاصات في مؤتمر صحفي بعد الخروج من مبنى القنصلية.
إقرأ المزيد
شارع القنصلية السعودية في اسطنبول، تركيا 15 أكتوبر 2018 السلطات التركية ستفتش القنصلية السعودية في اسطنبول مساء اليوم

من جانبها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن مسؤولين سعوديين وأتراك أعضاء في مجموعة العمل المشتركة التي أنشئت بين البلدين للتحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي، قد التقت اليوم في مديرية أمن اسطنبول.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الجزائر.. 5 جنرالات في السجن المؤقت؟ من هم؟ ولماذا؟