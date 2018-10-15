أنباء عن اتفاق بين فريقي التحقيق السعودي والتركي على خطوات وبرنامج العمل والمتابعة

ذكرت موفدتنا في تركيا، يوم الاثنين، أن هناك تسريبات تتحدث عن اتفاق توصل إليه فريقا التحقيق السعودي والتركي حول خطوات وبرنامج العمل والمتابعة بخصوص قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتتضمن الخطوات التي اتفق عليها الجانبان:

معاينة الصور والفيديوهات ومراجعتها معا.

الدخول للقنصلية السعودية وبيت القنصل بالتزامن بفرق مشتركة.

معاينة وتدقيق بعض التفاصيل الهامة وهي 3 سيارات وموقعان أحدهما في الطرف الآسيوي من اسطنبول.

الإعلان عن التفاصيل والخلاصات في مؤتمر صحفي بعد الخروج من مبنى القنصلية.

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من جانبها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن مسؤولين سعوديين وأتراك أعضاء في مجموعة العمل المشتركة التي أنشئت بين البلدين للتحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي، قد التقت اليوم في مديرية أمن اسطنبول.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

المصدر: RT