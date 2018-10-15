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عمال نظافة يدخلون مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول..

أخبار العالم العربي

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رصدت الكاميرات عمال نظافة وهم يهمون بدخول القنصلية السعودية في اسطنبول حاملين معهم مستلزماتهم.

يذكر أن أعين وآذان وكالات الأنباء والصحفيين، بل والرأي العام عموما تتركز منذ نحو أسبوعين على هذا المبنى الذي شهد اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، وفق الرواية التركية، في حين تصر الرواية السعودية على أن الصحفي المفقود غادر المبنى بعد دخوله.

المصدر: RT

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