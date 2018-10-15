السيسي يصل موسكو في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق 3 أيام.

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ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري، رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، ثم يعقد لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، يليها إلقاء كلمة داخل المجلس ليصبح أول رئيس أجنبي يلقي كلمة فيه.

وسيلتقي السيسي بالرئيس فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي على البحر الأسود يوم الأربعاء 17 أكتوبر الجاري، لمناقشة مجموعة من القضايا الدولية، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: RT