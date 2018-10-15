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رد خاشقجي على ترامب في مطالبته بتريليونات السعودية!

أخبار العالم العربي

رد خاشقجي على ترامب في مطالبته بتريليونات السعودية!
RT
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عكس الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي على حسابه في تويتر قبل اختفائه، مواقفه تجاه العديد من القضايا المحلية والإقليمية وخص دعوة ترامب لبلاده بأن تدفع مقابل حمايتها، بتغريدة لافتة.

واختار خاشقجي شعار "قل كلمتك وامش"، فاتحة لحسابه في تويتر، حيث باح بما في صدره من آراء ومواقف خرج الكثير منها عن المألوف والسائد في الموقف الرسمي لبلاده.

ويمكن ملاحظة أن مواقف خاشقجي تباينت بين الانفتاح واللين والدبلوماسية والنقد الخفيف من جهة، والالتزام المطلق والدعم اللامحدود لبعض القضايا بطريقة تبرر العنف والتطرف، وتطلق عليه صفات إيجابية أحيانا أو تتجاهل ما يصدر عنه تماما.

وقد خص الصحفي السعودي المختفي منذ الثاني من أكتوبر ترامب بتغريدة صاغها على هيئة حوار، اختتمها بالإعراب عن استغرابه من غياب أي رد رسمي على الرئيس، الذي قال عنه الصحفي السعودي إنه "لا يرانا إلا آبار نفط".

المصدر: RT

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