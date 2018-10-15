رد خاشقجي على ترامب في مطالبته بتريليونات السعودية!

عكس الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي على حسابه في تويتر قبل اختفائه، مواقفه تجاه العديد من القضايا المحلية والإقليمية وخص دعوة ترامب لبلاده بأن تدفع مقابل حمايتها، بتغريدة لافتة.

واختار خاشقجي شعار "قل كلمتك وامش"، فاتحة لحسابه في تويتر، حيث باح بما في صدره من آراء ومواقف خرج الكثير منها عن المألوف والسائد في الموقف الرسمي لبلاده.

يغرد ترمب بين آونة واُخرى انه "يحمينا " وان علينا ان "ندفع" لتستمر هذه الحماية !!

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يحمينا من من ؟ او يحمي من ؟

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اعتقد ان اكبر خطر يواجه دول الخليج ونفطها هو رئيس مثل ترامب لا يرى فينا غير أبار نفط.

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استعجب الا يكون لتصريحاته هذه رد فعل رسمي !! — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 25, 2018

ويمكن ملاحظة أن مواقف خاشقجي تباينت بين الانفتاح واللين والدبلوماسية والنقد الخفيف من جهة، والالتزام المطلق والدعم اللامحدود لبعض القضايا بطريقة تبرر العنف والتطرف، وتطلق عليه صفات إيجابية أحيانا أو تتجاهل ما يصدر عنه تماما.

اعتقال شخص لأنه "دمه تقيل" او لا تستسيغ آرائه … ليس من العدل. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 18, 2018

وقد خص الصحفي السعودي المختفي منذ الثاني من أكتوبر ترامب بتغريدة صاغها على هيئة حوار، اختتمها بالإعراب عن استغرابه من غياب أي رد رسمي على الرئيس، الذي قال عنه الصحفي السعودي إنه "لا يرانا إلا آبار نفط".

المصدر: RT