الملك سلمان يوجه بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين النائب العام في المملكة، بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي رفيع قوله: "أمر الملك السعودي النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاشقجي بناء على معلومات من فريق التحقيق المشترك في اسطنبول".

وكانت السلطات التركية قد أعلنت الخميس الماضي، تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بناء على مقترح من الرياض.

ولاحقا، ذكرت وسائل إعلام تركية أن وفدا سعوديا وصل إلى اسطنبول بعد قرار الرياض وأنقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي.

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واليوم أعلنت الخارجية التركية، أن الجانب التركي سيشرع في تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول مساء اليوم.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول الثلاثاء قبل الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: رويترز +وكالات