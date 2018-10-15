السلطات التركية ستفتش القنصلية السعودية في اسطنبول مساء اليوم

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم أن الجانب التركي سيشرع في تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول مساء اليوم، وذلك على خلفية أزمة اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت موفدتنا إلى تركيا عن قناة "سي.إن.إن.تورك"، أن "مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، رجحت بشكل كبير أن يتم مساء اليوم تفتيش مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، بمشاركة طاقم التحقيق التركي السعودي المشترك الذي تم تشكيله للتحقيق في ملف اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي".

هدوء حذر في محيط القنصلية #السعودية في #اسطنبول. معلومات منسوبة إلى المدعي العام في المدينة تفيد بإمكانية سماح الجانب #السعودي لـ #التركي بدخول المبنى خلال ساعات. تطورات توازي على ما يبدو استمرار التفاوض #التركي#السعودي داخل لجنة التحقيق المشتركة وخارجها. #جمال_خاشقجيpic.twitter.com/noyPkUsjxP — RT Arij Muhammad (@ArijMuhammad_RT) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت السلطات التركية قد أعلنت الخميس الماضي، تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بناء على مقترح من الرياض.

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ولاحقا، ذكرت وسائل إعلام تركية أن وفدا سعوديا وصل إلى اسطنبول بعد قرار الرياض وأنقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول الثلاثاء قبل الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: وكالات