أمير سعودي أعلن عن مفاجآت فهل تكشفت أم في طريقها إلى الظهور؟

نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود تغريدة عبر حسابه في "تويتر" يدعو فيها السعوديين لترقب إعلان مشترك بين السعودية وتركيا في أزمة اختفاء جمال خاشقجي، مشيرا إلى مفاجآت كثيرة سيكشف عنها.

وفي وقت لاحق غرّد الأمير سطام مشيرا إلى ترحيب تركيا بالمقترح السعودي لإطلاق تحقيق مشترك في اختفاء خاشقجي.

ترقبو الإعلان المشترك السعودي التركي في قضية #جمال_خاشقجي المهم جهزو أقلامكم ونفسكم وسجلو كل الصحف والمواقع و الشركات والشخصيات المأجوره التى استبقت الأحداث وفبركت الحقائق للهجوم على المملكة😅💸



#السعودية_العظمى#تركياpic.twitter.com/uF29B1fC7f — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) 14 октября 2018 г.

وأضاف أن هذا الاتفاق تم خلال المكالمة الهاتفية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، دون أن يشير إلى أي بيان مشترك سعودي تركي حول خاشقجي الذي تحدث عنه في تغريدته الأولى، فاسحا المجال لتساؤلات حول ما إذا كان مازال يلوح في الأفق إعلان أو بيان جديد.

سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين يجري مكالمة هاتفية مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية #تركيا . 🇸🇦🇹🇷



😌 pic.twitter.com/tXf54ZoLmY — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) 14 октября 2018 г.

الملك سلمان في اتصال هاتفي بأردوغان يؤكد الحرص على العلاقة الصلبة مع تركيا



الملك سلمان يشكر أردوغان على ترحيبه بمقترح تشكيل فريق مشترك في قضية

خاشقجي



أردوغان يثمن العلاقات التاريخية المتميزة مع السعودية



الملك سلمان يؤكد الحرص على العلاقة الصلبة مع تركيا#السعودية_تركياpic.twitter.com/9e1WJlkGcP — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) 14 октября 2018 г.

المصدر: تويتر