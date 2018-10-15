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أمير سعودي أعلن عن مفاجآت فهل تكشفت أم في طريقها إلى الظهور؟

أخبار العالم العربي

أمير سعودي أعلن عن مفاجآت فهل تكشفت أم في طريقها إلى الظهور؟
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نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود تغريدة عبر حسابه في "تويتر" يدعو فيها السعوديين لترقب إعلان مشترك بين السعودية وتركيا في أزمة اختفاء جمال خاشقجي، مشيرا إلى مفاجآت كثيرة سيكشف عنها.

وفي وقت لاحق غرّد الأمير سطام مشيرا إلى ترحيب تركيا بالمقترح السعودي لإطلاق تحقيق مشترك في اختفاء خاشقجي.

وأضاف أن هذا الاتفاق تم خلال المكالمة الهاتفية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، دون أن يشير إلى أي بيان مشترك سعودي تركي حول خاشقجي الذي تحدث عنه في تغريدته الأولى، فاسحا المجال لتساؤلات حول ما إذا كان مازال يلوح في الأفق إعلان أو بيان جديد.

المصدر: تويتر

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