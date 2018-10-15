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القبض على 15 داعشيا بينهم "حسبة" في التنظيم

أخبار العالم العربي

القبض على 15 داعشيا بينهم
AP Marko Drobnjakovic
عناصر قوات الأمن العراقية
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ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 15 داعشيا، كانوا يوزعون الأموال على عوائل تنظيم "داعش" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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وورد في بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت RT نسخة منه: مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على 15 داعشيا مطلوبين قضائيا وصادرة بحقهم أوامر قبض، بينهم خلية من 8 متهمين تم تفكيكها والقبض على عناصرها.

وجاء في البيان: "المتهمون كانوا يقومون بتوزيع مبالغ مالية على عوائل عناصر "داعش"، وبين الذين تم القبض عليهم من كان يعمل في ما يسمى بالحسبة والأمنية والشرعية، والبقية كانوا مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند أيام سيطرة التنظيم على مدينة الموصل".

المصدر: RT

 

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