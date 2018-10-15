الكويت ترفض الحملة الظالمة ضد السعودية وتعلن تضامنها معها

أعرب مجلس الوزراء الكويتي على لسان نائب رئيسه أنس خالد الصالح، عن الأسف للحملة الظالمة التي تتعرض لها السعودية على خلفية اختفاء مواطنها جمال خاشقجي.

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ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الصالح، أن مجلس الوزراء الكويتي قد تابع "باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي".

ولفت نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن المجلس يعرب عن "أسفه للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لها".

وأكد المجلس في هذا الصدد "على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول هذه القضية".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في هذا السياق "رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة، والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي".

كما شدد على "تضامنه ووقوفه معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة الشقيقة والإساءة إلى مكانتها المعهودة".

وأبدى مجلس الوزراء الكويتي في نفس الوقت "تقديره العميق للدور الإيجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية".

المصدر: الجريدة