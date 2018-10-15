طهران لن تعلق على اختفاء خاشقجي حتى "تتكشف الحقائق"

أعلنت إيران اليوم الاثنين، أنها لن تعلق على أزمة اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي حتى "تتكشف الحقائق".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بهذا الشأن "نفضل الانتظار حتى تنكشف تفاصيل وحقائق أكثر... من السابق لأوانه التعليق"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

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وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: وكالات