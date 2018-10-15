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اعتقال أشهر DJ عراقية على ذمة التحقيق في مقتل تارة فارس

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اعتقال أشهر DJ عراقية على ذمة التحقيق في مقتل تارة فارس
Reuters Alaa Al-Marjani
قبر تارة فارس في مقبرة "وادي السلام" في النجف، العراق 4 أكتوبر 2018
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كشفت مصادر أمنية عراقية عن اعتقال السلطات، الـDJ عيوش، على ذمة التحقيق في قضية مقتل الموديل تارة فارس في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

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وقال مصدر أمني لـRT: "عيوش في الحبس منذ أيام للتحقيق معها في مقتل الموديل تارة فارس. حتى الآن لم توجه التهم لعيوش بتورطها في الحادث لكنها ما زالت قيد التحقيق".

وتحقق الداخلية العراقية في قضايا مقتل نساء مشهورات خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ارتبطت إحداها بمقتل الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام.

المصدر: RT

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