الدوحة تطالب السعودية بالكشف عن مصير 4 قطريين

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، السعودية بضرورة الإفصاح فورا عن مصير 4 قطريين ضحايا ما أسماه "الاختفاء القسري والحجز التعسفي".

وحمّل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، بحسب ما أفاد موقع صحيفة الشرق القطرية.

ودعا المري إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير القطريين الأربعة، دون أن يذكر أسماءهم أو ينشر صورهم، وفقا لـوكالة الأنباء القطرية "قنا".

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة، ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي، داعيا إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفيا pic.twitter.com/0JXWbEFhKp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) 14 октября 2018 г.

وأشارت صحيفة الشرق إلى أن المري شدد في تصريحات صحفية خلال زيارته للمملكة المتحدة، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها "مخاوف بالغة" من مصير المواطنين القطريين.

وقال المري: "حتى الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية، معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم".

وأشاد المسؤول القطري بتعاون المنظمات الدولية، طالبا منها ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين "قبل فوات الأوان"، مؤكدا أن اللجنة القطرية زودت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالمعلومات والبيانات عنهم.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية "قنا" + صحيفة الشرق