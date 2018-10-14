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السلطات الإسرائيلية تغلق مدرسة فلسطينية جنوبي نابلس

أخبار العالم العربي

السلطات الإسرائيلية تغلق مدرسة فلسطينية جنوبي نابلس
AFP THOMAS COEX
(صورة أرشيفية)
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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بأن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق مدرسة فلسطينية في منطقة  اللبن – الساوية جنوبي نابلس، حتى إشعار آخر، بحجة إلقاء طلابها حجارة على المستوطنين.

وقالت مصادر محلية إن السلطات الإسرائيلية أبلغت مكتب "التنسيق الأمني" بإغلاق المدرسة الثانوية على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

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من جانبها، علقت حركة "فتح" في فلسطين على إغلاق المدرسة قائلة إن ذلك "اعتداء على حق الطلاب الفلسطينيين في تلقي التعليم، وانتهاك للقانون الدولي ومخالفة لكل المواثيق الدولية، باعتبار الإغلاق إجراء تعسفيا يقصد به انتهاك الحق في التعليم وفق ما تنص عليه كافة الشرائع الدولية ذات العلاقة".

وطالب مسؤول الإعلام بالتعبئة والتنظيم كل "المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والوسائل الإعلامية بنقل ممارسات إسرائيل للعالم أجمع وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة".

المصدر: RT + وكالات

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