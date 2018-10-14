السيسي يصل موسكو الاثنين في زيارة رسمية

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيصل الاثنين إلى موسكو في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال راضي إن "السيسي سيبحث مع بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الأمر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.

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وأوضح السفير راضي، أن الرئيس المصري سيلتقي مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف وكبار المسؤولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وموسكو، بما يلبي طموحات الشعبين.

وفي إطار جهود تعزيز العلاقات البرلمانية والشعبية بين مصر وروسيا، من المقرر أن يلقي السيسي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام المجلس الروسي.

المصدر: RT