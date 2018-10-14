الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأحد، تضامنه مع السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها.

وقال سعد الحريري إن "المكانة التي تحتلها السعودية في المجتمعين العربي والدولي، تضعها في مصاف الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية".

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وصرح أن "الحملات التي تنال من السعودية تشكل خرقا للاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية".

يذكر أن الحريري قد أعلن، يوم 4 نوفمبر 2017 في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وهاجم الحريري حينها، بشدة في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة "العربية"، كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وعاد الحريري عن استقالته بعد وساطة فرنسية، وتم تكليفه برئاسة الحكومة لمرة ثالثة بعد أول انتخابات نيابية في لبنان منذ 9 سنوات.

ويتولى سعد رئاسة الحكومة اللبنانية منذ ديسمبر 2016، وشكل أول حكومة له عام 2009 استمرت حتى 2011.

المصدر: وكالات