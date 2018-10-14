الأمن السعودي يقبض على معذب قطط في المدينة المنورة

قال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عبدالله أبا الخيل، إن الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت شخصا ظهر في مقطع فيديو يعذب قططا مربوطة بتسليط كلاب عليها.

وذكر أبا الخيل إنه بعد تلقي الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ في الوزارة بلاغا عن شخص يقوم بتعذيب القطط المربوطة بتسليط الكلاب عليها، جرى تحديد موقع المخالفة، وتبين أنه في المدينة المنورة.

وأضاف أنه تم على الفور تمرير البلاغ إلى ضابط الاتصال الموجود بفرع الوزارة في المدينة المنورة، والذي بدوره قام بتشكيل فريق مشترك مع الجهات الأمنية للتوصل لصاحب المقطع البشع.

#معذب_القطط_باالكلاب

قالﷺ: (عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)

🔴 ربط القطة وجعل الكلب يهاجمها وتلفظ بكلام يندى له الجبين

🔴 نطالب بإلقاء القبض عليه حتى يسلم الحيوان والإنسان من شره pic.twitter.com/sDFHKowMrJ — بندر عطيف (@b_otyf) October 14, 2018

وأكد أنه تم التوصل إلى صاحب المقطع، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال محاسبته وفقا للأنظمة المتبعة.

وشدد أبا الخيل، على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات سواء كان مواطنا أو مقيما، موضحا أنه سيتم إحالة المخالفات الأخرى التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

المصدر: الرياض