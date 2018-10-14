 
مباشر

سوريا تشتكي للأمم المتحدة استخدام التحالف الدولي أسلحة محرمة دوليا

أخبار العالم العربي

سوريا تشتكي للأمم المتحدة استخدام التحالف الدولي أسلحة محرمة دوليا
Globallookpress
دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxa2

وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتهمت فيهما التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن باستخدام الفوسفور الأبيض المحظور دوليا في هجوم على بلدة هجيم.

إقرأ المزيد
سانا: التحالف الدولي يقصف ريف دير الزور بالفوسفور الأبيض

وقالت وزارة الخارجية السورية في الرسالتين إن "التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أقدم على اقتراف جريمة جديدة بحق المدنيين السوريين الأبرياء بعد أن قصف طيرانه الحربي يومي الـ 13 و الـ 14 من أكتوبر 2018، المنازل السكنية في مدينة هجين بمحافظة دير الدور بقنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دوليا"، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت الوزارة أن استخدام التحالف أسلحة محرمة دوليا ضد الشعب السوري أصبح "سلوكا ممنهجا ومتعمدا لهذا التحالف في انتهاك صارخ للقانونين الدولي والدولي الإنساني"، ويمثل جانبا من "دعم التحالف للإرهاب واستخدامه الإرهابيين والميليشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه ومخططاته العدوانية التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وطالبت دمشق مجلس الأمن بإجراء تحقيق دولي في جرائم التحالف في سوريا وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

وبينت الوزارة في رسالتيها أن الجمهورية العربية السورية كانت أشارت في رسائلها العديدة السابقة إلى تعمد التحالف الدولي استخدام قنابل الفوسفور الأبيض خلال قصف الأحياء السكنية في محافظات الرقة ودير الزور وحلب والحسكة، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إدارة ترامب قد تشهد استقالة من العيار الثقيل قريبا!