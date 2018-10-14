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العمال البريطاني: لو كنا في السلطة لمنعنا بيع السلاح للسعودية

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العمال البريطاني: لو كنا في السلطة لمنعنا بيع السلاح للسعودية
Oli SCARFF
المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب العمال البريطاني إميلي ثورنبيري
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أعلن حزب العمال البريطاني المعارض في خضم أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أنه كان سيوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية لو كان في السلطة.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للحزب إميلي ثورنبيري لبرنامج "أندرو مار"، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "محصلة الأدلة تشير إلى أن السعودية قتلت الصحفي.. يمكننا أن نوقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الراهنة لحين تغيير الرياض أساليبها.. كنا سنوضح بذلك أننا نختلف معهم".

وأضافت: "أعتقد أن بلادنا اكتفت من ذلك...وعلينا أن نتصدى لهم ونقول إن طريقة التصرف الحالية غير مقبولة".

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وتتعرض السعودية لموجة من الانتقادات والتهديد بفرض العقوبات عليها إثر أزمة اختفاء خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في اسطنبول مؤخرا.

ويقدم الجانبان التركي والسعودي روايات متناقضة في قضية خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من المبنى، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة تتعلق بأحواله الشخصية.

المصدر: رويترز

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