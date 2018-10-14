بيان بريطاني فرنسي ألماني يطالب بتسليط الضوء على اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي

أصدرت بريطانيا فرنسا وألمانيا بيانا مشتركا أكدت فيه وجوب إجراء تحقيق شفاف لتقصي حقيقة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحديد المسؤول عن مقتله إذا ثبت ذلك.

وجاء في البيان الذي وقعه كل من وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس: "يجب أن يكون هناك تحقيق موثوق به لتقصي حقيقة عما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي، إذا اقتضى الأمر ذلك، وضمان أن تتم محاسبتهم".

وأكد الوزراء أن "هذه الرسالة نقلت مباشرة إلى السلطات السعودية"، وشددوا على أنهم يتعاملون مع الحادث "بأقصى قدر من الجدية".

وأضاف البيان أن الدول الثلاث تشجع الجهود السعودية-التركية الرامية في إطار التحقيق في قضية خاشقجي، وتتوقع من الحكومة السعودية أن تقدم "إجابة كاملة ومفصلة".

المصدر: رويترز