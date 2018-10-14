الطراونة رئيسا لمجلس النواب الأردني للمرة الخامسة

حاز النائب عاطف الطراونة، على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني، لترأس المجلس الثامن عشر، متقدما على النائب علي عبد الله العكايلة بـ87 صوتا مقابل 39 صوتا، من أصل 130 نائبا.

وبلغ عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت 129 نائبا، وغاب نائب واحد فقط، فيما ألغيت ثلاث أوراق.

وبحسب النظام الداخلي للمجلس، يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنان فقط، ويعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين.

وقد جرى تعديل قانون انتخابات رئاسة مجلس النواب في عام 2016 لتصبح كل عامين، بدلا من إجرائها سنويا.

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وترأس الطراونة مجلس النواب الأردني في ثلاث دورات من الأربع الأخيرة، ضمن المجلس السابع عشر (السابق)، والدورة الأولى من المجلس الحالي، وبنجاحه في انتخابات اليوم، يستمر الطراونة في منصبه للمرة الخامسة على التوالي.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قد افتتح اليوم الأحد، الدورة العادية "الثالثة" لمجلس الأمة (البرلمان).

ويطلق على مجلس الأمة، البرلمان الأردني، وينقسم إلى شقين، هما: مجلسا الأعيان والنواب.

المصدر: الأناضول