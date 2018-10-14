العراق.. الإعدام لداعشي زرع المتفجرات بالفاصوليا!

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اليوم الأحد، بالإعدام شنقا حتى الموت لمدان نقل مواد متفجرة بين محافظتي بغداد والأنبار.

وورد في بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت RT نسخة منه أن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضايا أحد الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي والذي أقدم على نقل متفجرات وأصدرت المحكمة عليه حكما بالإعدام".

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وأضاف: "المدان كان ينقل المتفجرات بواسطة سيارته من نوع فولفو بعد أن كان يخبئها داخل أكياس مادة الفاصوليا".

وأشار إلى أن "المواد كانت عبارة عن 3 أحزمة ناسفة و6 عبوات ناسفة كبيرة الحجم، إضافة إلى عبوات ناسفة صغيرة عدد 2 وكانت متجهة إلى بغداد"، مبينا أن "حكم الإعدام بحق الإرهابي يأتي استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

المصدر: RT