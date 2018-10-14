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دعوات سعودية لمقاطعة "أوبر" على موقفها من اختفاء خاشقجي

أخبار العالم العربي

دعوات سعودية لمقاطعة
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دعا مدونون سعوديون إلى مقاطعة شركة توصيل الركاب "أوبر"، عقب قرار رئيسها التنفيذي مقاطعة مؤتمر السعودية الاستثماري على خلفية أزمة اختفاء خاشقجي.

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وانتشر في موقع "تويتر"، هاشتاغ #السعوديون_يقاطعون_أوبر#، تفاعل من خلاله السعوديون ودعوا إلى حذف تطبيق شركة "أوبر" ومقاطعة خدماتها.

وكان دارا خسروا شاهي المدير التنفيذي للشركة، قد أعلن أنه لن يشارك في مؤتمر "مستقبل الاستثمار" المقرر في السعودية خلال أكتوبر الجاري قبل معرفة مصير خاشقجي.

وتسبب موقف الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية التي تعمل في السوق السعودية،  بإغضاب السعوديين الذين يقول كثيرون منهم إن القرار بني على اتهامات تفتقد للدليل، وإن الرد يجب أن يكون بمقاطعة الشركة.

المصدر: تويتر، مواقع نت

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