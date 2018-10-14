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الحوثيون ينشرون مقطعا مصورا لإعطاب دبابة أبرامز سعودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون ينشرون مقطعا مصورا لإعطاب دبابة أبرامز سعودية
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
أرشيف
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نشر مسلحون تابعون لجماعة "أنصار الله" الحوثية مقطع فيديو، يظهر لحظة إعطابهم دبابة أبرامز M1 تابعة للجيش السعودي في مدينة جازان السعودية الحدودية وحرقها.

ويظهر الفيديو لحظة فرار طاقم الدبابة السعودية بعد إعطابها وسيطرت قوات تابعة للحوثيين عليها وإحراقها.

ودبابة أبرامز M1، هي دبابة قتال رئيسية أمريكية من الجيل الثالث دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1980، وتمتلكها دول عديدة حليفة للولايات المتحدة بينها السعودية.

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وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015 تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وتسبب النزاع الدائر في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، كما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، فضلا عن هبوط الاحتياطات النقدية اليمنية إلى الحضيض.

المصدر: نوفوستي

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