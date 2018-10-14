قطر تدشن خط إنتاج "أباتشي" لقواتها الأميرية في الولايات المتحدة

دشنت دولة قطر السبت، مشروعا لإنتاج مروحيات "أباتشي" في ولاية أريزونا الأمريكية لصالح قواتها الجوية الأميرية.

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وقام بتدشين المشروع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، خلال زيارته لمصنع شركة "بوينغ" في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية.

دشن سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، مشروع خط الإنتاج لطائرات الأباتشي لصالح القوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك خلال زيارته لمصنع شركة بوينج، في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية .#قطرpic.twitter.com/cXCfV45sal — مشاريع قطر (@ProjectsQatar) 13 октября 2018 г.

وفي يوليو 2014، وقعت الدوحة اتفاقية مع واشنطن شملت اقتناء 24 مروحية من طراز "APACHE-64 ECO" على أن تدخل الخدمة نهاية عام 2019، وشمل الاتفاق شراء الطائرات والمعدات المصاحبة لها، وتدريب الأطقم الفنية والتقنية.

المصدر: "الأناضول"