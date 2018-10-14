 
مباشر

قطر تدشن خط إنتاج "أباتشي" لقواتها الأميرية في الولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

قطر تدشن خط إنتاج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx80

دشنت دولة قطر السبت، مشروعا لإنتاج مروحيات "أباتشي" في ولاية أريزونا الأمريكية لصالح قواتها الجوية الأميرية.

إقرأ المزيد
مروحية حربية من طراز "APACHE-64" قطر: 24 مروحية قتالية من طراز "أباتشي" تدخل الخدمة في جيشنا

وقام بتدشين المشروع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، خلال زيارته لمصنع شركة "بوينغ" في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية.

وفي يوليو 2014، وقعت الدوحة اتفاقية مع واشنطن شملت اقتناء 24 مروحية من طراز "APACHE-64 ECO" على أن تدخل الخدمة نهاية عام 2019، وشمل الاتفاق شراء الطائرات والمعدات المصاحبة لها، وتدريب الأطقم الفنية والتقنية.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علماء أستراليون: "إشارات غامضة" من الفضاء الخارجي. هل هناك من يحاول الاتصال بالبشر؟