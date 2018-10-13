إعلامي سعودي يثير جدلا بتشبيهه ميسي بـ "المخدرات"!

أنذرت المديرية العامة للمخدرات في السعودية، الإعلامي وليد الفراج، مؤكدة أنه سيجري التحقيق معه بعد تغريدة له وصف فيها اللاعب الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة "ميسي" بـ"المخدرات".

وأوضحت المديرية في تغريدات لها على "تويتر"، أن "المخدرات" آفة، وأضرارها على الفرد، و الأسرة و المجتمع كونها من الانحرافات الاجتماعية المدمرة للشعوب.

وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسه، أنه سيجري اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات، وأن ما تحدث به الفراج حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات من أن الجميع يحبها عار عن الصحة، نظرا لثبوت ضررها".

خطا في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمه "ادمان" بالانجليزية لا تستحق التعامل مع "زله" واضح انها عفوية وتحويلها الى محاولة تحريض بهذا الشكل الإخوة في مكافحة المخدرات @Mokafha_SA شكرًا لاهتمامكم ونعتذر لكن ولكل من أزعجته الكلمه عن استخدام مفرده غير مناسبة ابدا#الفراج_الجميع_يحب_المخدراتpic.twitter.com/YsHwbsEP0k — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

نؤكد للجميع أن هذا الكلام عاري عن الصحة نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات. — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

من جهته، غرد الإعلامي السعودي وليد الفراج على "تويتر"، معتذرا عن ما بدر عنه، وقال: "حصل ‏خطأ في اختيار مفردة نتيجة عدم تذكر كلمة "إدمان" بالإنجليزية.. الأمر لا يستحق التعامل مع زلة لسان واضح أنها عفوية".

خطا في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمه "ادمان" بالانجليزية لا تستحق التعامل مع "زله" واضح انها عفوية وتحويلها الى محاولة تحريض بهذا الشكل الإخوة في مكافحة المخدرات @Mokafha_SA شكرًا لاهتمامكم ونعتذر لكن ولكل من أزعجته الكلمه عن استخدام مفرده غير مناسبة ابدا#الفراج_الجميع_يحب_المخدراتpic.twitter.com/YsHwbsEP0k — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وكرر الفراج اعتذاره لكل من أزعجته الكلمة، وعن استخدام مفردة بشكل غير مناسب، معربا عن شكره لرجال مكافحة المخدرات في المملكة على انتباههم ويقظتهم.

المصدر: وكالات