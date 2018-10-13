العثور على مخبأ أسلحة جنوبي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت، أن قوات الجيش كشفت عن مخبأ هام للأسلحة والذخيرة في برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، جنوبي البلاد.

ويحتوي المخبأ على بندقية رشاشة من نوع FMPK، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 بنادق نصف آلية سيمونوف، بالإضافة إلى بندقية تكرارية، و1698 طلقة من مختلف العيارات و3 مخازن للذخيرة.

وأكدت الوزارة الجزائرية أن النتائج المحققة ميدانيا تؤكد عزم وإرادة أفراد الجيش على تأمين الحدود من كل تهديد محتمل والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

المصدر: الدفاع الجزائرية