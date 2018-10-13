داعش يخطف 130 عائلة من مخيم البحرة في سوريا

اختطفت جماعة تنتمي لتنظيم "داعش" 130 عائلة رهائن خلال هجوم نفذته على مخيم "البحرة" للاجئين في دير الزور على الضفة الشرقية من نهر الفرات.

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" شفان الخابوري، إن "المقاتلين الأكراد تصدوا للإرهابيين وتمكنوا من حماية بقية اللاجئين".

وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" أن "مرتزقة "داعش" استهدفوا مخيم إيواء النازحين المحاذي لبلدة البحرة شرق دير الزور، واستغلوا الظروف الجوية و العاصفة الغبارية في المنطقة و تسللوا إلى مخيم نازحي هجين المحاذي لبلدة البحرة، وبالتزامن مع تحريك خلاياهم النائمة داخل المخيم، حيث استهدفوا المدنيين بشكل مباشر، فيما تصدت لهم قوات سوريا الديمقراطية واشتبكت معهم لحماية النازحين من نيران الإرهاب".

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وأوضح المركز أن الاشتباكات التي استمرت لساعات طويلة "أدت لارتقاء مجموعة من خيرة مقاتليه الذين دافعوا بشجاعة منقطعة النظير عن المدنيين، وقتلوا أكثر من عشرين إرهابيا، فيما لاذ البقية بالفرار وقد خطفوا مجموعة من المدنيين واصطحبوهم إلى داخل المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي".

المصدر: وكالات