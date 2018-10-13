حزب "العمل الإسلامي" الأردني ينتخب أمينا عاما له

انتخب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، اليوم السبت، مراد العضايلة أمينا عاما له خلفا لمحمد الزيود، الذي وافته المنية في أغسطس الماضي.

ويعد العضايلة من أبرز القيادات الإسلامية في جماعة الإخوان في الأردن، وشغل قبل انتخابه اليوم أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي، منصب أمين السر العام والناطق الإعلامي للحزب، وعضو المكتب التنفيذي.

ويعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني الذي تأسس عام 1992 من أكبر الأحزاب في البلاد.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها مطلع 2011 على خلفية الاحتجاجات التي عصفت بالمنطقة العربية، وتمخض عن الانشقاق تشكيل جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين، أسسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

ورأت الجماعة في ذلك انقلابا على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصًا في آذار عام 2015.

المصدر: RT