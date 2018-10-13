سامح شكري لـRT: حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 6.5 مليار دولار

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء خاص مع RT السبت إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 6.5 مليار دولار، مضيفا أن القاهرة تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري.

وأكد سامح شكري أن:

- زيارة السيسي تأتي للتنسيق والتشاور الدولي بين البلدين وهناك لقاء سنوي يجمع الرئيسين.

- العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.

- تنفيذ اتفاق الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية والعمل على توسيع التبادل التجاري بين البلدين.

الأزمة الخليجية

- أزمة قطر مع دول المقاطعة يتوقف حلها على ابتعاد قطر عن السياسة التي تنتهجها واستجابتها لمطالب الدول الأربع.

التحالف العربي

- التحالف العربي يقوم بعمل جليل فيما يتعلق بدعم الشرعية ويستمر في جهوده.

- ما يقوم به التحالف العربي لا يمنع التركيز على دعم المبعوث الأمني ومحاولة التوصل لحل سياسي.

القضية الفلسطينية

- هناك اختلافات في تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

- الاختلاف نشأ منذ سنوات طويلة نتيجة الانفصام بين الطرفين في غزة وهذا لا يمنع استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق مصلحة للشعب الفلسطيني.

- الخلافات أضرت بالشعب الفلسطيني وفرص إقامة الدولة واستئناف عملية السلام.

- مصر تسعى لتقريب وجهات النظر وضمان مصالح الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

- من المهم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة.

المصدر: RT