على وقع قضية اختفاء خاشقجي.. حمد بن جاسم آل ثاني ينتقد السعودية وسياساتها

نشر رئيس وزراء، ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يوم السبت، سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحدث فيها عن السعودية ودول الخليج.

ودعا الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني المسؤولين في الحكومة السعودية إلى إعادة النظر في تعاطيهم مع سياسة بلادهم داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة تحتم عدم البناء بيد والهدم باليد الأخرى".

وقال بن جاسم: "أتمنى، كما تمنيت سابقا، أن يعيد الأشقاء في المملكة النظر في كيفيه تعاطيهم مع الشأن الخارجي والداخلي بأسلوب تسوده الحكمة والمسؤولية".

وأكد أن دول الخليج تحتاج للمملكة وأنه يتمنى أن لا يمس المملكة سوء، مشددا على أن استقرار المملكة استقرار للمنطقة.

وتابع قائلا "علما أنهم يتمنون عكس ذلك لبلدي".

١-أتمنى، كما تمنيت سابقا، أن يعيد الأشقاء في المملكة النظر في كيفيه تعاطيهم مع الشأن الخارجي والداخلي بأسلوب تسوده الحكمة والمسؤولية. فدول الخليج تحتاج للمملكة وأتمنى أن لا يمس المملكة سوء لأن استقرار المملكة استقرار للمنطقة علماً انهم يتمنون عكس ذلك لبلدي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 13 октября 2018 г.

وأضاف حمد بن جاسم "لا بد أن يفكر المسؤولون في المملكة أين أصدقاؤهم وكأن على رؤوسهم الطير، ما أردت أن أقوله بعد أربع سنوات، يجب على المسؤولين أن يحاسبوا أنفسهم وضمائرهم ماذا كسبوا وماذا خسروا، والرجوع إلى الحق فضيلة، فلابد من انفراجة داخلية وخارجية في سياسة الأشقاء".

٢-لابد أن يفكر المسؤولون في المملكة أين أصدقائهم وكأن على رؤوسهم الطير ، ما أردت أن أقوله بعد أربع سنوات، يجب على المسؤولين أن يحاسبوا أنفسهم وضمائرهم ماذا كسبوا وماذا خسروا، والرجوع إلى الحق فضيلة، فلابد من انفراجة داخلية وخارجية في سياسة الأشقاء، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 13 октября 2018 г.

وأردف قائلا: "ليس بعيب أن يعيد المسؤول النظر في أخطائه ولكن العيب التعنت والاستمرار في الخطأ، لا أريد أن تبتز الشقيقة الكبرى بسبب بعض السياسات غير المدروسة، أو التي اتخذت في وقت غضب أو في وقت سمر، إن إدارة الدولة تحتم عدم البناء بيد والهدم باليد الأخرى".

٣-وليس بعيب أن يعيد المسؤول النظر في أخطائه ولكن العيب التعنت والاستمرار في الخطأ

لا أريد أن تبتز الشقيقة الكبرى بسبب بعض السياسات غير المدروسة ، أو التي اتخذت في وقت غضب أو في وقت سمر.

إن إدارة الدولة تحتم عدم البناء بيد والهدم باليد الأخرى. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 13 октября 2018 г.

وتأتي التغريدات في الوقت الذي تعيش فيه السعودية ضغوطات كبيرة من العديد من الدول من أجل الكشف عن حقيقة اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي والأنباء التي تتردد عن مقتله.

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ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017 عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: وكالات + تويتر