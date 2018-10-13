إمام المسجد النبوي يحمّل "المسلسلات" مسؤولية تفشي الطلاق في المجتمع

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي من انتشار الطلاق وتفكك الأسرة وتشرد الأبناء، والفتن العظيمة التي تلحق بالزوجين، بحسبما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية.

وشدد خطيب الحرم النبوي على أن من أسباب الطلاق "تتبع المسلسلات الفضائية التي تهدم العفاف والأخلاق، أو المواقع المحرمة التي تنشر الفساد، وأيضا من أسباب الطلاق خروج الزوجة بغير إذن الزوج، قائلا إنه لا يحل لها ذلك"، حسب رأيه.

ونقلت الصحيفة عن الإمام قوله إن الأبناء يواجهون حياة شديدة الوطأة يفقدون معها السعادة ويعرضون للانحراف.

وصرح الحذيفي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي في المدينة المنورة بأن طريق الزواج هو العفاف والبركة والنماء والطهر والرزق وصحة القلوب وامتداد العمر بالذرية الصالحة، وطريق الزنا هو الخبث وأمراض القلوب وفساد الرجل والمرأة وآفات الحياة والذهاب ببركتها والخلل في الأجيال والعذاب في الآخرة".

وأضاف الشيخ الحذيفي "عقد الزواج ميثاق عظيم ورباط قوي وصلة شديدة، وهذا العقد اشتمل على مصالح ومنافع للزوجين ومصالح ومنافع للأولاد ولأقرباء الزوجين وللمجتمع وللدنيا والآخرة".

وأكد على أن نقض هذا العقد وإبطال هذا الميثاق وقطع حبل الزوجية بالطلاق يوقع الزوج في فتنة عظيمة تضره في دينه ودنياه، وكذلك المرأة أيضا تقع في الفتن أشد مما وقع فيه الزوج ولا تقدر أن تعيد حياتها كما كانت، ويتشرد الأولاد ويواجهون حياة شديدة الوطأة ويفقدون كل سعادة تبتهج بها حياتهم ويكونون معرضين للانحراف بأنواعه.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية