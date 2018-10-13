كردستان العراق: سنساعد في إعادة جثث ضحايا بحر إيجة من تركيا

أصدرت حكومة كردستان العراق بيانا بشأن حادث غرق أكراد عراقيين في بحر إيجة في ‍تركيا، معربة عن استعدادها لإعادة جثث الغرقى إلى الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي: "عوائل من إقليم كردستان العراق تعرضت لحادث غرق قبل أيام، في بحر إيجة ومنذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، بدأت الحكومة في الإقليم بمتابعة دقيقة للحادث".

وأشار دزيي إلى أن "الحكومة في كردستان تجري اتصالات مستمرة ومكثفة مع الجهات المسؤولة في تركيا، وأنها تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إعادة جثث الضحايا إلى أهاليهم".

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وعثر خفر السواحل التركي على جثث 15 شخصا عند ساحل مدينة أزمير، مشيرا إلى غرق عشرات الأشخاص غالبيتهم من إقليم كردستان العراق، بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا عبر بحر إيجة.

المصدر: موقع حكومة إقليم كردستان العراق