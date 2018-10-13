المغاربة والجزائريون يزاحمون الصين على المقاعد في فرنسا
النهار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx5r
احتل المغاربة المرتبة الأولى بين أكثر الطلبة الأجانب الدارسين في فرنسا للعام الدراسي 2018-2019، تاركين المركز الثاني لأشقائهم الجزائريين .
وحسب "كمبوس فرانس" الموقع المتخصص بالدراسة في فرنسا، يصل عدد الطلاب الدارسين في فرنسا من المغرب المتواجدين في فرنسا 39.855، فيما عدد الطلاب الجزائريين للعام الجاري فبلغ 30.521 طالب، مقابل 26.116 لعام 2017.
هذا وحلت الصين في المرتبة الثالثة بـ30.071 من أصل 343.400 طالب أجنبي اختاروا فرنسا لمواصلة دراستهم للسنة الجامعية 2017-2018.
وحسب "كمبوس فرانس"، سجلت جاذبية فرنسا للطلبة الأجانب خلال هذه السنة ارتفاعا بـ4.5% مقارنة بالسنة الماضية.
المصدر: "elkhabar.com"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)