المغاربة والجزائريون يزاحمون الصين على المقاعد في فرنسا

احتل المغاربة المرتبة الأولى بين أكثر الطلبة الأجانب الدارسين في فرنسا للعام الدراسي 2018-2019، تاركين المركز الثاني لأشقائهم الجزائريين .

وحسب "كمبوس فرانس" الموقع المتخصص بالدراسة في فرنسا، يصل عدد الطلاب الدارسين في فرنسا من المغرب المتواجدين في فرنسا 39.855، فيما عدد الطلاب الجزائريين للعام الجاري فبلغ 30.521 طالب، مقابل 26.116 لعام 2017.

هذا وحلت الصين في المرتبة الثالثة بـ30.071 من أصل 343.400 طالب أجنبي اختاروا فرنسا لمواصلة دراستهم للسنة الجامعية 2017-2018.

وحسب "كمبوس فرانس"، سجلت جاذبية فرنسا للطلبة الأجانب خلال هذه السنة ارتفاعا بـ4.5% مقارنة بالسنة الماضية.

المصدر: "elkhabar.com"