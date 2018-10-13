غزة تشيع قتلى "جمعة انتفاضة القدس"

عاش قطاع غزة السبت، يوما حزينا بتشييع جثامين 7 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركتهم في مسيرات "العودة" قرب حدود غزة.

وشهدت حدود القطاع مع إسرائيل يوم الجمعة، أحداثا ساخنة عند 5 نقاط حدودية، استباح فيها الجيش الإسرائيلي استهداف المتظاهرين في المسيرات التي حملت اسم "جمعة انتفاضة القدس".

استهداف الجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل الشبان السبعة وإصابة 252 متظاهرا بينهم 154 بالرصاص الحي، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

مشهد مؤثر.. لحظة استشهاد الشاب تامر أبو عرمانة شرقي #رفح جنوب قطاع #غزة أمس



تصوير: Rewaa Khaled pic.twitter.com/RGSUNlgFdR — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 13 октября 2018 г.

وازدحمت شوارع ومدن غزة ورفح وخان يونس (جنوب) ومحافظة وسط القطاع، ظهر السبت، بآلاف الفلسطينيين الذين شيعوا الجثامين في جنازات منفصلة، على وقع الدموع والتكبيرات والهتافات الغاضبة، وكانت الجنازة الكبرى في مخيم "الشاطئ" غربي مدينة غزة، حيث شارك آلاف بتشييع جثمان عفيفي محمود عفيفي (18 عاما)، بمشاركة عدد من قادة حركة "حماس" بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

ومنذ 30 مارس الماضي، تقمع القوات الإسرائيلية مسيرات "العودة" السلمية التي تخرج قرب حدود قطاع غزة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وبرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2006.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المسيرات عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين.

المصدر: وكالات