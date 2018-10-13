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تحالف الفتح العراقي يطالب بالمساواة بين النساء والرجال في المجلس الأعلى الإسلامي

أخبار العالم العربي

تحالف الفتح العراقي يطالب بالمساواة بين النساء والرجال في المجلس الأعلى الإسلامي
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اقترح رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري اليوم السبت على المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، أن تكون نصف قياداته للنساء.

وقال العامري أثناء الاحتفالية التي أقامها المجلس بمناسبة الذكرى الـ37 لتأسيسه، إن "إحياء هذه المناسبة جاء للتعرف على كل التحديات والإرهاصات والمعاناة التي زامنت تشكيل المجلس الأعلى"، مشيرا إلى أن تشكيله محطة من المحطات الكبيرة التي تستحق منا الوقوف عندها.

وأضاف: "المجلس الأعلى اقترح أن يكون هناك دور للمرأة، وأنا اقترح عليه أن تكون نصف قياداته من النساء".

وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قد دعا في وقت سابق إلى استثمار الأجواء الإيجابية لتشريع أكبر عدد من القوانين التي تصب في صالح المرأة وتنميتها والحفاظ على حقوقها، مشددا على أهمية إجراء عملية إحصاء شاملة وعلمية لواقع المرأة العراقية.

المصدر:"السومرية"

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