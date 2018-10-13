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غوتيريش: أخشى تكرار ما حصل لخاشقجي

أخبار العالم العربي

غوتيريش: أخشى تكرار ما حصل لخاشقجي
Reuters Adnan Abidi
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عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مخاوفه من تكرار ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الـ 2 أكتوبر الجاري.

وقال غوتيريش في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت: "أخشى أن تتكرر وقائع اختفاء مثل هذه، لتصبح أمرا مقبولا وعاديا".

وشدد غوتيريش على ضرورة الكشف عن الحقيقة، قائلا: "نحن بحاجة إلى أن نعرف بالضبط ما حدث ونحتاج إلى أن نعرف بالضبط من المسؤول"، وأضاف: "بالطبع، عندما نرى تكرارا لهذا النوع من الأوضاع، أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد طرق تتطلب المساءلة أيضا".

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وبخصوص المؤتمر الاستثماري المزمع عقده في السعودية نهاية الشهر الحالي، اعتبر غوتيريش أنه "بمجرد ظهور إجابة واضحة حول ما حدث، يتعين على الحكومات أن تبت بالطريقة المناسبة في مسألة المشاركة في هذا المؤتمر".

المصدر: وكالات

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