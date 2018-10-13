الخرطوم تشكل لجنة تقصي حقائق لمتابعة مصير سودانيين عالقين في الإمارات

أعلن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إثر تعرض مواطنين سودانيين للاحتيال في دولة الإمارات وهم عالقون هناك دون أوراق ثبوتية.

وقالت صحيفة "الرأي العام" السودانية إن "اللجنة ستكون برئاسة وزير الدولة طارق حاج علي"، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات ذات الصلة، لمتابعة وتقصي الحقائق عن المواطنين العالقين في الإمارات، وأن ثمة ترتيبات إدارية وفنية أجريت بين الجانبين السوداني والإماراتي لحل الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن مواطنين سودانيين تعرضوا لعملية احتيال من قبل وكالة للسياحة والسفر أمنت لهم تأشيرات لدخول الإمارات بغية العمل هناك فور وصولهم، لكنهم فوجئوا هناك باختفاء مندوب الوكالة وتركهم دون إقامة وهم في الوقت الحالي يفترشون شوارع مدينة العين الإماراتية.

المصدر: "سبوتنيك"