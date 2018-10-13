عبد المهدي يقابل601 مرشح لمنصب وزير في حكومته

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي عن خلاصة النتائج النهائية للترشح لمنصب وزير عن طريق البوابة الإلكترونية، واختار أفضل 601 مرشح لمقابلتهم.

وورد في بيان عن مكتب عبد المهدي حصلت RT على نسخة منه:"تم إغلاق البوابة الإلكترونية في الموعد المحدد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 11 تشرين الأول 2018 وبلغ عدد الترشيحات المكتملة (15184) توزعت على جميع المحافظات والوزارات".

وأضاف أن "عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه بلغ (1778) بنسبة (12%)، ومن حملة شهادة الماجستير (2200) بنسبة (14%)، فيما بلغت نسبة ترشيحات الإناث، (15%) والذكور (85%) ونسبة المرشحين المستقلين (96%)".

وأشار البيان إلى "اكتمال الفرز الإلكتروني واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية ومنها، (العمر، عدد المرؤوسين، التخصص، وغيرها، وتم إجراء التحليل الأولي وفق المعايير واختيار أفضل 600 مرشح ومرشح".

وبين أن "لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ(601) لتحديد افضل المترشحين لدعوتهم للمقابلات، والخطوات القادمة تشمل إجراء المقابلات المباشرة مع الفريق المختص وتدقيق المؤهلات ومنها: (صحة الشهادات وغيرها)"، مبيناً أن "إجراء المقابلات النهائية المباشرة للمتميزين سيكون مع رئيس الوزراء المكلف".

المصدر: RT