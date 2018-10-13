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التحاق "وحدة السهام" النارية بمسيرات العودة على حدود غزة

أخبار العالم العربي

التحاق
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التحقت "وحدة السهام" بمسيرات العودة على الحدود بين غزة وإسرائيل، إذ يستخدم نشطاء هذه الوحدة السهام النارية وينشطون على غرار وحدات "الكوشوك" و"البالونات الحارقة" و"الإرباك الليلي".

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وتأتي هذه الخدمة الجديدة في ظل تواصل التظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي شهدت تصعيدا كبيرا خلال الأيام الماضية تمثل باستمرار التظاهرات ليلا ونهارا ضمن نشاط ما يعرف بوحدات "الإرباك الليلي".

وتمكنت هذه الوحدات من إحداث حالة من البلبلة والقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي عجز حتى اللحظة عن مواجهة هذه الوحدات المختلفة.

وشهدت المسيرات يوم أمس الجمعة تصعيدا خطيرا من الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 252 بجروح مختلفة.

المصدر: "معا"

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