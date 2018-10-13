إندبندنت: بريطانيا تجهز قائمتها لمعاقبة مسؤولين سعوديين

شرعت السلطات البريطانية في صياغة قائمة تشمل مسؤولين وضباط أمن سعوديين، قد تخضعهم لندن للعقوبات على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشجقي في تركيا مؤخرا.

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ونقلت صحيفة إندبندنت عن مصادر في لندن أن السعوديين الذين سترد أسماؤهم في القائمة، قد تطالهم العقوبات بموجب "تعديل ماغنيتسكي"، الذي يسمح للسلطات البريطانية بفرض العقوبات على من ينتهك حقوق الإنسان، مشيرة أن القانون المذكور دخل حيز التنفيذ في مايو وسيبدأ تطبيقه بعد البريكست.

ووفقا للصحيفة، سيعتمد القرار النهائي لفرض العقوبات، على نتائج التحقيق في اختفاء جمال خاشقجي.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: وكالات