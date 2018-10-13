ترودو يرفض الخوض في أزمة اختفاء خاشقجي ويفضل التريث

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده لديها "بواعث قلق خطيرة" حول مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

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وأضاف ترودو في تصريحات أوردتها قناة "سي تي في نيوز" المحلية، أن بلاده ستنتظر حتى اتضاح الأمر قبل أن تدلي بمزيد من التعليقات بهذا الشأن.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: "الأناضول"