الرياض تستنكر "الاتهامات الزائفة" لها بإخفاء خاشقجي

أعربت الرياض عن استنكارها وشجبها لما تناقلته "بعض وسائل الإعلام" على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، واعتبرته "اتهامات زائفة وتهجما على المملكة حكومة وشعبا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم السبت قوله، إن "ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هو أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".

وأشاد الوزير بالتعاون مع "الأشقاء في تركيا" من خلال لجنة التحقيق المشتركة، وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدا على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.

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كما شدد على "حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد نشرت الأربعاء مقالا أكدت فيه "استنادا إلى مراسلات للمسؤولين السعوديين رصدتها الاستخبارات الأمريكية"، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "أمر باستدراج خاشقجي إلى السعودية لاعتقاله".

المصدر: واس