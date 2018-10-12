مقتل فلسطينية وإصابة زوجها باعتداء مستوطنين عليهما جنوب نابلس في الضفة الغربية

قتلت امرأة فلسطينية وأصيب زوجها باعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون بإلقاء الحجارة على سيارتهما قرب حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن المواطنة عائشة محمد طلال الرابي ( 47 عاما) قتلت وأصيب زوجها بجراح بعد إلقاء المستوطنين الحجارة على مركبتهما قرب حاجز زعترة.

وأضافت المصادر أن حجارة المستوطنين أصابت السيدة في رأسها ما أدى إلى مقتلها.

الشهيدة عائشة رابي التي ارتقت قبل قليل ، برفقة زوجها يعقوب رابي من سلفيت، والذي أصيب أيضا جراء استهداف مركبتهما بحجارة المستوطنين ، ويخضع حاليا للعلاج pic.twitter.com/yb3XdUEwci — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 12 октября 2018 г.

إقرأ المزيد

المصدر: معا