 
مباشر

مقتل فلسطينية وإصابة زوجها باعتداء مستوطنين عليهما جنوب نابلس في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطينية وإصابة زوجها باعتداء مستوطنين عليهما جنوب نابلس في الضفة الغربية
وسائل إعلام فلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx39

قتلت امرأة فلسطينية وأصيب زوجها باعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون بإلقاء الحجارة على سيارتهما قرب حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن المواطنة عائشة محمد طلال الرابي ( 47 عاما) قتلت وأصيب زوجها بجراح بعد إلقاء المستوطنين الحجارة على مركبتهما قرب حاجز زعترة.

وأضافت المصادر أن حجارة المستوطنين أصابت السيدة في رأسها ما أدى إلى مقتلها.

إقرأ المزيد
مقتل 6 فلسطينيين خلال مسيرات العودة مقتل 6 فلسطينيين خلال مسيرات العودة

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا